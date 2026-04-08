Wyoming, sobre el hijo de Ábalos: "No hace falta pedir una prueba de paternidad, son clavados"

"Ábalos podría haberle pedido a su hijo cualquier cosa, un tupper de albóndigas, pagos de miles de euros... todo, menos una prueba de paternidad, porque son clavaditos", destaca El Gran Wyoming, que afirma que "es un milagro de la genética".

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acusa al exministro José Luis Ábalos, el que fuera su asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama de enriquecerse con la venta de mascarillas en plena pandemia. Este martes Ábalos ha escuchado testificar, entre otros, a su expareja Jéssica Rodríguez y a su hijo, Víctor Ábalos, quien ha negado hablar en clave con Koldo al hablar de café.

"Ni hablo en clave ni he tenido un teléfono encriptado, como dice usted, ni vamos, cuando se refiere a café, es café originario de Colombia, es decir, de mis viajes a Colombia. Koldo y otras personas me encargaban café como otras cosas, y se refiere simplemente a eso", ha afirmado Víctor Ábalos, que ha negado también ser el testaferro de su padre, como apunta la UCO, y ha dicho que le dejó dinero, pero que era suyo.

"Yo no tengo dinero de nadie, lo que he ido facilitando a mi padre el dinero cuando lo ha ido necesitando", ha afirmado Víctor Ábalos, que ha destacado que "cuando se divorcia" la situación de su padre "cambia". "Todo lo que le he dado es de mis ingresos", ha insistido el hijo del exministro de Transportes.

El Gran Wyoming analiza la declaración de Víctor Ábalos en este vídeo de El Intermedio: "Claro que sí, eso es un hijo, que está a tu lado cuando lo necesitas. Ábalos podía haber pedido cualquier cosa, un tupper de albóndigas, pagos de miles de euros... todo menos una prueba de paternidad, porque son clavaditos". "Es un milagro de la genética", destaca el presentador.

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