Wyoming hace un monólogo "100% libre de opiniones": "Solo verdades, sin conservantes ni colorantes, bastante rojo vengo de casa"

El presentador de El Intermedio comparte cinco verdades como, por ejemplo, que se exige a la izquierda "ser impecable" o la falta de explicaciones del PSOE ante los últimos acontecimientos que afectan al partido.

El Gran Wyoming anuncia que el monólogo de este miércoles "va a ser uno 100% libre de opiniones". "Solo os voy a ofrecer verdades", explica. La primera verdad es que la nueva investigación en el entorno de Ferraz y el caso Zapatero, "están generando mucha preocupación a los votantes progresistas".

Esto se debe a que algunos de los indicios delictivos "son graves y se echa en falta más explicaciones". "Verdad número dos: del mismo modo, alguna de las acusaciones que hay sobre miembros del PSOE y el entorno de Sánchez, no tienen base", añade.

"Esa persecución judicial parece parte del famoso 'el que pueda hacer que haga'", expone, "que se puso en marcha al llegar Sánchez a la Moncloa con el objetivo de volver al orden natural de las cosas". Esto pasa, como indica, porque la derecha gobierne.

La tercera verdad es que la izquierda "debe ser impecable". Debe ser así por el "desencanto y la desafección que provoca que algunos líderes, como Zapatero, se habrían podido comportar, en el mejor de los casos, como el resto de expresidentes", indica.

Wyoming indica que "es peor perder la credibilidad que perder unas elecciones". La verdad número cuatro es que "con sospechas de corrupción, sin presupuestos, con los socios de investidura marcando distancias, va a ser complicado que Sánchez pueda agotar la legislatura".

Aunque él insiste, "querer algo no necesariamente lo convierte en posible". La quinta, y última verdad, es que, si la derecha llega a la Moncloa, "veremos tiempos oscuros". "Sabemos lo que nos espera: prioridad nacional, recortes en derechos sociales, desmantelamiento de los servicios públicos y no descarto un ministro torero", señala.

"Y hasta aquí el monólogo 100% libre de opiniones, hecho solo con verdades recogidas a mano, sin aceite de palma, sin conservantes y, sobre todo, sin colorantes", concluye, "no me hace falta, bastante rojo vengo de casa".

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