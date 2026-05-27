La pregunta de Andrea Ropero a Rafael Hernando: "¿Cómo es posible que sepan que la Z es Zapatero y M. Rajoy no sea Mariano Rajoy?"

Andrea Ropero se traslada hasta el Congreso para preguntar a los políticos por la imputación de Zapatero y la entrada de la UCO en Ferraz. Las respuestas de Yolanda Díaz, Óscar López y Borja Sémper, entre otros, en este vídeo.

En un momento crítico para la legislatura tras el auto contra José Luis Rodríguez Zapatero y la entrada de la UCO en la sede del PSOE, Andrea Ropero toma la temperatura al Congreso de los Diputados.

Allí ha podido hablar con políticos como Yolanda Díaz, que define este momento como "horrible y que está causando mucho dolor en la sociedad española": "No me gusta nada lo que estoy viendo", afirma.

Montse Mínguez, portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, asegura tener "confianza" en el caso de Zapatero y recalca que "vamos a respetar los tiempos de la Justicia" y que van a defender su presunción de inocencia. Óscar López va más allá y pone la mano en el fuego por el expresidente: "No he visto nada que me haga dudar de Zapatero, todo lo contrario".

Águeda Micó, diputada de Compromís, mostraba su preocupación ante la entrada de la UCO en Ferraz, así como por el caso Koldo o el del rescate de Plus Ultra. "Lo que pedimos al Gobierno, por nosotras y por la gente a la que representamos, es transparencia e información, que vengan al Congreso y nos expliquen qué está pasando", comenta.

Borja Sémper, tras un emotivo reencuentro con Andrea, le explicaba que "esto nos afecta y nos mancha a todos, a la política en general". Rafael Hernando, por su parte, no duda en identificar al 'amigo Z' con Zapatero. "¿Cómo es posible que sepan que la Z es Zapatero y M. Rajoy no sea Mariano Rajoy?", le pregunta la reportera.

Patxi López denunciaba la "manipulación" de lo que supone el requerimiento de la UCO y afirma que "el PSOE va a colaborar siempre con la Justicia, y ahora también". Sin embargo, se hacía una pregunta: "¿Por qué para un requerimiento de información, que se puede hacer por otras vías, se manda a la UCO?".

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