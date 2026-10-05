Wyoming a Feijóo, tras el adelanto electoral de Sánchez: "Debe de estar como un adolescente a punto de perder la virginidad"

El PP celebra el adelanto electoral anunciado por Sánchez para el 29 de noviembre con un vídeo bajo el lema "¡Por fin!", aunque Dani Mateo cree que lo han montado "con lo primero que tenían a mano": "como cuando pusieron a Feijóo de presidente".

29 de noviembre. Esa es la fecha elegida por Pedro Sánchez para las próximas elecciones generales. El presidente del Gobierno ha anunciado el adelanto electoral y la reacción del Partido Popular no se ha hecho esperar.

Solo una hora después del anuncio, Alberto Núñez Feijóo comparecía en Génova para celebrar el adelanto con lo que parece ser su lema de precampaña, acompañado por un vídeo en redes sociales: "¡Por fin! ¡Por fin decidiremos la mayoría!". "Lleva años esperando este gran momento, debe de estar como un adolescente a punto de perder la virginidad", bromea El Gran Wyoming.

Dani Mateo también ha analizado el vídeo en el plató. "Pelos como escarpias", ironiza el colaborador, que asegura que "están tan contentos los del PP que su alegría traspasa fronteras".

Y es que, según señala el colaborador, en el clip aparece por casualidad una floristería situada en Lisboa que figura como "permanentemente cerrada". "¿Es una casualidad, es un mensaje? ¿Están pidiendo el voto portugués?", bromea. Pero no es el único detalle internacional que encuentra el colaborador. Dani Mateo también se fija en que, justo después, aparece el cartel de un restaurante de Seúl. "Están haciendo campaña en Corea", ironiza.

"Suerte, Feijóo, pronunciando el nombre", añade el colaborador, que lanza: "Me da que con las prisas han montado el vídeo con lo primero que tenían a mano, ¡igual que cuando pusieron a Feijóo de presidente!".