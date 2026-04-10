Wyoming explota contra Israel y EEUU por los ataques a Líbano: "No para de mearse en el alto al fuego y Trump lo protege"

"¿Cómo es posible que Netanyahu siga asesinando a gente saltándose todas las leyes internacionales y los Derechos Humanos sin que nadie les pare los pies?", se pregunta Wyoming, que denuncia que "EEUU sigue protegiendo a Israel".

Netanyahu ha ordenado la evacuación de todo el sur de Beirut ante nuevos bombardeos de su Fuerza Aérea después de que Israel haya llevado a cabo el mayor ataque hasta la fecha. "Medio centenar de cazas de Israel lanzaron unas 160 bombas en tan solo 10 minutos sobre diferentes regiones libanesas", explica Sandra Sabatés, que destaca que este ataque "ha causado más de 300 muertos y de 1.000 heridos".

El Gran Wyoming no da crédito en el plató de El Intermedio: "¿Cómo es posible que Netanyahu siga asesinando a gente saltándose todas las leyes internacionales y los Derechos Humanos sin que nadie les pare los pies?". "La Comunidad Internacional no puede, el propio Trump no quiere. Así que parece que solo a Irán se le ha ocurrido una solución, como reflejaba una de sus embajadas", afirma el presentador, que muestra en el vídeo el mensaje de dicha embajada al presidente de EEUU en el que han escrito que "si no tiene una correa para el perro rabioso de Israel deberíamos conseguirte una nosotros".

Un mensaje que El Gran Wyoming analiza así: "Pues sí, una correa, un bozal, y de paso una botellita de agua, porque no para de mearse en su alto al fuego". Estos ataques al Líbanos pueden hacer descarrilar el alto al fuego acordado por EEUU e Irán. Y es que mientras desde EEUU afirman que Líbano no formaba parte del acuerdo, Irán y Pakistán, encargado de las negociaciones, afirman que Líbano estaba incluido en el alto al fuego".

"Israel se está pasando el acuerdo por el forro y EEUU le vuelve a proteger", afirma rotundo El Gran Wyoming, que reflexiona: "¿Qué fiabilidad tiene que Trump diga que Líbano no formaba parte del acuerdo?, ¡si piensa que está al lado de México!".

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