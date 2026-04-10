Irán no negociará con EEUU hasta que se aplique el alto el fuego en Líbano

Una mujer observa cómo un bulldozer trata de limpiar un edificio destruido en un barrio de Beirut, en Líbano.

¿Por qué es importante? Las agencias Fars y Tasnim, vinculadas con la Guardia Revolucionaria iraní, supeditan el inicio de las negociaciones a que "el régimen israelí ponga fin a sus ataques" en Líbano.

Irán ha decidido no participar en las negociaciones con Estados Unidos en Pakistán para poner fin a la guerra, hasta que no se aplique un alto el fuego en el Líbano, que ha sido objeto de intensos ataques israelíes recientemente. Según las agencias Fars y Tasnim, vinculadas a la Guardia Revolucionaria, las conversaciones siguen suspendidas hasta que Estados Unidos cumpla con sus compromisos sobre el alto el fuego y cesen los ataques israelíes. Aunque Irán y Estados Unidos acordaron una tregua de dos semanas, la ofensiva israelí en el Líbano ha causado más de 300 muertos, lo que ha generado críticas de Irán. Estados Unidos niega que el Líbano forme parte del acuerdo, pero se han anunciado negociaciones entre Israel y el país árabe en Washington. El presidente iraní, Masud Pezeshkian, considera que los ataques violan el alto el fuego y advierte que las agresiones hacen que las negociaciones carezcan de sentido.

Irán no participará en las negociaciones con Estados Unidos en Pakistán para poner fin a la guerra hasta que no se aplique el alto el fuego en Líbano, que ha sufrido duros ataques israelíes en los últimos días.

"Las negociaciones siguen suspendidas hasta que Estados Unidos cumpla sus compromisos en relación con el alto el fuego en Líbano y el régimen israelí ponga fin a sus ataques", informaron las agencias Fars y Tasnim, ambas vinculadas con la Guardia Revolucionaria.

Los dos medios citaron a fuentes informadas de la situación e indicaron que aún no se ha desplazado el equipo negociador iraní hasta Islamabad, donde está previsto que comiencen mañana las negociaciones.

Irán y Estados Unidos acordaron el miércoles un alto el fuego de dos semanas en las que negociarán el fin de una guerra que comenzó el 28 de febrero. Pero horas después del acuerdo, Israel lanzó una dura ofensiva contra Líbano que ha causado más de 300 muertos ante las críticas de Irán que insiste en que Líbano forma parte de la tregua.

Estados Unidos ha negado por su parte que Líbano forme parte de ese acuerdo, pero este jueves se anunció que Israel y el país árabe mantendrán negociaciones en Washington la semana que viene.

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, afirmó que los ataques contra Líbano son una violación del alto el fuego y aviso que esas agresiones "dejan sin sentido las negociaciones". "Tenemos el dedo en el gatillo. Irán nunca abandonará a sus hermanos libaneses", aseguró.

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