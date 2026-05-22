Wyoming, sobre que congelen las cuentas de Zapatero y sus hijas tras su imputación: "A Sonsoles le tocará dar la paga a los tres"

"Ser secretario de un socialista que ha pasado por Moncloa es una profesión de riesgo a la altura de domador de leones", explica El Gran Wyoming tras saber que la investigación policial tiene en el punto de mira a la secretaria de Zapatero.

La Audiencia Nacional ha bloqueado las cuentas corrientes de José Luis Rodríguez Zapatero y de sus hijas ligadas al posible cobro de comisiones ilegales en el caso Plus Ultra. "Un giro inesperado y que tendrá consecuencias inmediatas", afirma El Gran Wyoming, que destaca que "a Sonsoles Espinosa", mujer del expresidente y madre de sus hijas, "le va a tocar dar la paga a tres personas".

Por su parte, la UDEF continua analizando el material requisado en los registros, como la agenda personal de Zapatero. "La operación policial tiene en su punto de mira a Gertrudis Alcázar, secretaria del expresidente del Gobierno, a quien se le ha requisado el móvil", explica Sandra Sabatés, que destaca que "el juez sospecha que habría desempañado un papel esencial en esa trama".

"En estos momentos, ser secretario de un socialista que ha pasado por Moncloa es una profesión de riesgo a la altura de domador de leones", afirma el presentador de El Intermedio, que reflexiona: "Aunque eso también te puede traer problemas, sobre todo si acabas enrollado con Bárbara Rey".

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