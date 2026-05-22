Ahora

Tras su imputación

Wyoming, sobre que congelen las cuentas de Zapatero y sus hijas tras su imputación: "A Sonsoles le tocará dar la paga a los tres"

"Ser secretario de un socialista que ha pasado por Moncloa es una profesión de riesgo a la altura de domador de leones", explica El Gran Wyoming tras saber que la investigación policial tiene en el punto de mira a la secretaria de Zapatero.

Wyoming, sobre que congelen las cuentas de Zapatero y sus hijas tras su imputación: "A Sonsoles le tocará dar la paga a tres personas"

La Audiencia Nacional ha bloqueado las cuentas corrientes de José Luis Rodríguez Zapatero y de sus hijas ligadas al posible cobro de comisiones ilegales en el caso Plus Ultra. "Un giro inesperado y que tendrá consecuencias inmediatas", afirma El Gran Wyoming, que destaca que "a Sonsoles Espinosa", mujer del expresidente y madre de sus hijas, "le va a tocar dar la paga a tres personas".

Por su parte, la UDEF continua analizando el material requisado en los registros, como la agenda personal de Zapatero. "La operación policial tiene en su punto de mira a Gertrudis Alcázar, secretaria del expresidente del Gobierno, a quien se le ha requisado el móvil", explica Sandra Sabatés, que destaca que "el juez sospecha que habría desempañado un papel esencial en esa trama".

"En estos momentos, ser secretario de un socialista que ha pasado por Moncloa es una profesión de riesgo a la altura de domador de leones", afirma el presentador de El Intermedio, que reflexiona: "Aunque eso también te puede traer problemas, sobre todo si acabas enrollado con Bárbara Rey".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.

Las 6 de laSexta

  1. La UDEF halló en el despacho de Zapatero una caja fuerte oculta que su abogado solo accedió a abrir ante la amenaza de destruirla
  2. Trump da un nuevo bandazo y anuncia el despliegue de 5.000 soldados en Polonia
  3. La vivienda convierte la emancipación en misión imposible: el 85,5% de jóvenes entre 16 y 29 años no se independiza en España
  4. Un juzgado archiva la denuncia contra el agitador ultra Vito Quiles por no ver "zarandeo" en el abordaje a Begoña Gómez
  5. Su exmarido quiere matarla: la denuncia de una mujer sin protección a pesar de llevar diez años en el sistema VioGén
  6. España entra en su límite ecológico y consume todos los recursos naturales para un año en apenas cinco meses