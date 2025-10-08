Wyoming explota por los 67.000 asesinados en Gaza: "¿Por qué no hemos sentado ya a Netanyahu en la Corte internacional?"

Sandra Sabatés explica que "a los 67.000 asesinados hay que sumar al menos 470 fallecidos por hambruna y unos 10.000 desaparecidos en toda la Franja". El Gran Wyoming reflexiona en este vídeo de El Intermedio.

Sandra Sabatés repasa la actualidad informativa, marcada por "el trágico segundo aniversario del atentado de Hamás del 7 de octubre que se saldó con 12000 israelíes asesinados y 250 secuestrados. El principal diario de Israel ha publicado un dato "que podría ser clave": "Tres horas antes de los ataques la Inteligencia israelí mandó una alerta sobre una actividad sospechosa en Gaza, un mensaje que la Policía no recibió hasta después de los atentados".

Según se ha apuntado, ese fallo de seguridad se debió a una actualización del sistema informático. "La solución será formatear el sistema y el Gobierno", destaca El Gran Wyoming, que afirma que "es la única forma de sacar de ahí a Netanyahu".

Por otro lado, Sandra Sabatés destaca en el vídeo principal de esta noticia que "Israel vive este aniversario sin cesar los bombardeos en Gaza, que siguen dejando muertos a diario". Sin embargo, la periodista afirma que "la magnitud de la tragedia va más allá" ya que "a los 67.000 asesinados hay que sumar al menos 470 fallecidos por hambruna y unos 10.000 desaparecidos en toda la Franja".

Tras escuchar estas dramáticas cifras, El Gran Wyoming realiza una rotunda pregunta desde el plató de El Intermedio: "¿Por qué no hemos sentado ya a Netanyahu en la Corte Internacional?".

