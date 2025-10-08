Radiografía del sistema sanitario en Andalucía: Sandra Sabatés explica que "el gasto por habitante es 250 euros inferior a la media"

Según el Ministerio de Sanidad, el gasto medio por habitante es de 1.648 euros, casi 250 euros por debajo de la media española," algo que repercute gravemente en la capacidad asistencial que tienen los andaluces", señala Sandra Sabatés.

Sandra Sabatés realiza en el plató de El Intermedio una radiografía al sistema de salud andaluz tras los fallos en los cribados de cáncer de mama. "Los expertos y asociaciones en defensa de la sanidad pública relacionan lo sucedido con los cribados con una situación de enorme tensión y colapso del sistema andaluz de salud", afirma la periodista, que comienza su análisis "por el desembolso sanitario, donde esta comunidad ocupa una de las posiciones más bajas".

Y es que, según el Ministerio de Sanidad, el gasto medio por habitante es de 1.648 euros, casi 250 euros por debajo de la media española", algo que repercute gravemente en la capacidad asistencial que tienen los andaluces", señala Sandra Sabatés, que explica que "en cuanto a la lista de espera quirúrgica en Andalucía el tiempo medio es de 176 días, más de 50 días superior a la media española". Es decir, "un tercio de los andaluces tiene que esperar más de seis meses para ser atendido".

Además, "la situación es similar si atendemos al tiempo de espera en las consultas de especialistas" ya que "el tiempo medio en Andalucía se sitúa en 150 días, 45 días más que la media nacional". "Más de la mitad de los pacientes andaluces tienen que esperar más de 60 días para ver a un especialista", concluye la periodista en el plató.

