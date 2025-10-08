Wyoming, a Almeida por su cambio sobre el 'síndrome posaborto': "¿Le dieron al botón de votar y luego miraron Wikipedia?"

Wyoming analiza en este vídeo el lío en el Partido Popular por el cambio de postura de Almeida en lo que respecta al falso 'síndrome posaborto', que por una vez pone de acuerdo a Wyoming con Ortega Smith.

El Partido Popular continúa metido en un laberinto por su postura sobre el falso 'síndrome posaborto'. Después de aprobar una propuesta de Vox para obligar a las mujeres a informarse sobre esta pseudociencia manejada en los entornos ultras, José Luis Martínez-Almeida decidía dar marcha atrás ante el revuelo generado.

Esto ha sido utilizado por el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, que le preguntaba al alcalde si cuando firmó la propuesta "había o no evidencias científicas", sobre este síndrome.

Unas palabras que provocan malestar en Wyoming, que en este vídeo asegura que "por una vez, Javier Ortega Smith tiene razón". El presentador considera que la maniobra del PP en este tema "no tiene ni pies ni cabeza": "¿Qué pasa, que le dieron al botón de votar y luego miraron la Wikipedia?", se pregunta.

Ortega Smith incluso llegaba a comparar el aborto con la quema de brujas durante la Inquisición o la esclavitud, ante lo que Wyoming le responde que, puestos a echar la mirada atrás, "imaginad lo que van a flipar los españoles del futuro cuando vean que Vox llegó a tercera fuerza política".

El PP, por su parte, evita posicionarse sobre esta cuestión, asegurando que no quieren participar de una cortina de humo. "No piensan caer en la trampa", ironiza Wyoming, que explica que, quizá por eso, en Madrid y Andalucía solo el 1% de los abortos se realizan en sus sistemas públicos de salud, mientras que en Madrid no hay ni tan siquiera registro de objetores de conciencia.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.