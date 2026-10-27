El Intermedio
Wyoming, tras los disturbios provocados por la gira del "cantamañanas" Vito Quiles en Bilbao: "¿Por qué el PP le tiene en tan alta estima?"
El Gran Wyoming se pregunta "qué clase de apoyos tiene este individuo y quién financia sus actividades incendiarias" y pide al partido de Alberto Núñez Feijóo que prescinda de "alguien que ha sido denunciado por acoso, por estafa e incluso que ha estado las últimas 24 horas en busca y captura por mofarse de una persona discapacitada".
El agitador ultraderechista Vito Quiles ha vuelto a ser noticia a nivel nacional. En este caso, lo es por los disturbios que se han producido en Bilbao como respuesta al acto que Quiles había anunciado en su provocativa gira por España.
El presentador de El Intermedio afirma en su monólogo que "aunque se pasee por ahí con un micrófono, periodista no es, porque lo que hace tiene tanta relación con el periodismo como Jack el Destripador con la cirugía".
No obstante, Wyoming también difiere de quienes le llaman "provocador", ya que "provocador era David Bowie". "Este es un cantamañanas que allí donde va monta el pifostio y se lía para mal", añade, aludiendo a los disturbios que su acto, que finalmente fue cancelado, acabaron provocando en la capital vizcaína este lunes en su 'Tour Combativos', que "básicamente es ir de ciudad en ciudad montando follón".
Ante este episodio, que no ha sido el primero de esta índole provocado por Quiles, Wyoming se pregunta "qué clase de apoyos tiene este individuo y quién financia sus actividades incendiarias". "¿Por qué hay partidos políticos como el Partido Popular que le tienen en tanta alta estima como para invitarle a sus actos?", añade el presentador, que lamenta que el partido más votado de España recurra a "alguien que ha sido denunciado por acoso, por estafa e incluso que ha estado las últimas 24 horas en busca y captura por mofarse de una persona discapacitada, hasta que finalmente, esta tarde él mismo se ha entregado a la policía".
"En realidad detenerlo era sencillo, la policía que le escoltaba en los actos, en vez de protegerlo a él, podía habérselo llevado y protegernos al resto", concluye Wyoming.
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