El pasado viernes, Javier Milei se reunía con Isabel Díaz Ayuso para recibir la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid después de insultar de nuevo y llamar "cobarde" a Pedro Sánchez, al que antes ya había dedicado todo tipo de apelativos como "incompetente" o "mentiroso".

"Si no fuera por el acento, está un poco Chiquito de la Calzada", ironiza en el vídeo sobre estas líneas Wyoming al escuchar al presidente argentino, del que asegura que "no me extraña que Ayuso haya hecho 'match'".

"Su programa político es similar: recortar servicios públicos y poner a parir a Sánchez", afirma el presentador, que sin embargo 'detecta' una diferencia entre ambos: "Uno es el presidente de una nación y la otra se cree que lo es".