Wyoming, sobre el desplante al Gobierno de María Corina Machado: "Aquí todo el que viene se pone a insultar al 'perro'"

En su visita a España, María Corina Machado se ha reunido con los líderes de la derecha y la extrema derecha de nuestro país, pero ha evitado encontrarse con miembros del Gobierno, algo que ha molestado a Albares. En El Intermedio analizan el motivo de su actitud.

"No se puede solicitar ayuda y luego venir a, desde luego, desmerecer a las instituciones españolas", se quejaba José Manuel Albares, Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, en unas recientes declaraciones, sobre María Corina Machado. La líder opositora venezolana ha visitado nuestro país y ha evitado reunirse con miembros del Gobierno. Sin embargo, sí que ha tenido tiempo para encontrarse con Santiago Abascal, Isabel Díaz Ayuso, José Luis Martínez-Almeida o Alberto Núñez Feijóo, señala El Gran Wyoming en El Intermedio.

"Si se queda un día más en Madrid acaba yéndose a las puertas del Congreso con Vito Quiles a increpar a Rufián", señala el presentador.

Machado ha explicado que "las agresiones que se han visto en estas últimas horas explican muy bien la decisión para tener ciertas reuniones y otras no". "Alguien que aspira a gobernar venezolano no debería hacerle un feo al Gobierno español", comenta Wyoming, que se teme que esto se esté convirtiendo en una "costumbre": "Aquí todo el que viene se pone a insultar al 'perro'".

Sin embargo, el presentador, que se autodefine como "un tanto ingenuo", quiere pensar que esto es un "malentendido". "Machado ha visto Albares y no le ha reconocido porque el ministro de Exteriores de España de toda la vida es Julio Iglesias", bromea.

Para el ministro de Exteriores, la visita de María Corina Machado tiene claros tintes ideológicos y cree que "venir como líder de una facción ideológica a Madrid", es un "error", y más cuando la facción es "la extrema derecha". La opositora venezolana ha aprovechado la ocasión para desear que las próximas elecciones en España sean "impecables", algo que para Wyoming solo puede tener un significado: "Esta señora insinúa que las últimas elecciones que hemos tenido en España, que han ganado precisamente Partido Popular y Vox están amañadas. Pues será premio Nobel de la Paz, pero con la película que se monta también le van a dar el Óscar".

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