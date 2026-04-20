Ramoncín, sobre María Corina Machado: "Perdió toda credibilidad en el momento que la vi regalando su premio Nobel a Trump"

La visita de la líder opositora venezolana a nuestro país ha generado una gran polémica, especialmente tras afirmar que espera que muy pronto se celebren en nuestro país unas elecciones "impecables".

María Corina Machado ha visitado nuestro país. La líder opositora venezolana se ha reunido con Alberto Núñez Feijóo, Isabel Díaz Ayuso o Felipe González, pero, en cambio no ha querido reunirse con Pedro Sánchez. Además, también ha señalado que espera que se celebren elecciones "impecables" en nuestro país "muy pronto".

"Me llama mucho la atención que el motivo del viaje de María Corina Machado era recabar apoyos por toda Europa para buscar unas elecciones libres y democráticas en Venezuela", indica Iñaki López.

El presentador considera que "desdeñar al gobierno de un país que, entre otras cosas, ha aceptado la presencia de Edmundo González, de 700.000 venezolanos que han escapado de la dictadura venezolana y que ha ofrecido su ayuda a María Corina Machado, me parece, cuanto menos, contraproducente para sus propios intereses".

Para Ramón Márquez, 'Ramoncín', "es un acto enorme de falta de generosidad". "En el momento que la vi regalando su premio Nobel de aquella manera al señor Trump me parece que perdió toda credibilidad como alguien que sea realmente importante", añade el artista.

El cantante sugiere que si tiene un problema "que hablen con Trump". "Es Trump el que hay llegado allí, se ha llevado a Maduro y es el que trata con Delcy Rodríguez", expone. Ramoncín señala que Trump no ha cambiado el régimen en Venezuela.

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