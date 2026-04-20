Cristina Gallego señala el parecido entre Ayuso y María Corina Machado: "Las dos piensan que deberían ser presidentas de su país"

La líder opositora venezolana ha visitado nuestro país y se ha reunido con Alberto Núñez Feijóo, Isabel Díaz Ayuso, José Luis Martínez Almeida o Santiago Abascal. Además, ha culminado su viaje con un concierto de Carlos Baute en la Puerta del Sol.

María Corina Machado ha visitado nuestro país, por ese motivo Cristina Gallego ha compartido cómo podría ser el álbum de la líder opositora venezolana de su paso por España. Se ha reunido, por ejemplo, con Alberto Núñez Feijóo. "María Corina estaba un poquito desubicada y él también", cuenta la colaboradora haciendo referencia al encuentro, "yo no lo he visto tan emocionado en la vida, parecía que en vez de dar la bienvenida Machado estaba dando el chupinazo en los Sanfermines".

"Señor Feijóo, relájese, se le está yendo la cabeza con una inmigrante latina", le dice Gallego, "y como se entere Abascal, olvídese de pactos". Además, le recuerda a Feijóo que la líder de la oposición no llegó a presentarse a las elecciones venezolanas, después de que el líder popular afirme que la han recibido por haber ganado las mismas.

Machado también se encontró con Santiago Abascal. "Todo muy bien, risas, besos, camaradería", cuenta Cristina. También se encontró con José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, que le entregó la llave de oro de la ciudad. "Qué suerte tienen los venezolanos adinerados, es que es pisar Madrid y ya consiguen un juego de llaves, ya sea de un piso en el barrio de Salamanca o de la ciudad entera", comenta.

La foto más importante, como señala Gallego, se produjo con el encuentro "de las dos mujeres más importantes de Hispanoamérica": Machado e Isabel Díaz Ayuso. "Tienen mucho en común", afirma Cristina: "Son grandes defensoras de la libertad y las dos piensan que deberían ser presidentas de su país".

Ayuso también quiso tener un detalle con la líder opositora y le entregó la medalla de oro de la Comunidad de Madrid. "Qué emoción, qué abrazo se dieron", señala. Gallego cree que a Machado "le dio un poco de miedo". "Si la llega a abrazar un segundo más, seguro que piensa a ver si me va a secuestrar como a Maduro", afirma.

Aunque, como apunta la colaboradora, el plato fuerte de la visita a Madrid de Machado fue el concierto de Carlos Baute que se celebró en la Puerta del Sol. Este decidió dedicarle unos versos a Delcy Rodríguez. Como se puede ver en las imágenes, se sumó a los canticos de la gente que decían: "Fuera la mona".

El artista ha pedido disculpas por esas palabras, asegurando que se dejó llevar por la emoción. "A mí me da pena por cómo termina el viaje de María Corina Machado: creyó que iba a acabar con un artista cantando y al final ha terminado con uno dando el cante", concluye Cristina.

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