'Leire Díez' confiesa que sí es fontanera: "Nada de escritora y nada de crear tramas"

Cristina Gallego se convierte en la exmilitante socialista después de que se haya publicado el sumario de su caso. Este, por ejemplo, ha desvelado que Díez se reunió hasta en tres ocasiones con Mercedes González, directora de la Guardia Civil.

Para conocer cómo ha recibido Leire Díez la publicación de los audios del sumario de su caso, El Intermedio cuenta con 'la propia exmilitante socialista'. El Gran Wyoming la sorprende arreglando el baño del programa. "Está todo atascado, aquí mucho chiste, pero poca escobilla", le dice al presentador, enfadada.

"¿Se está documentando para escribir su próximo libro?", pregunta Wyoming a 'Díez', "No me diga que es usted fontanera de verdad". "Pues claro que soy fontanera", responde, "¿os habíais creído lo de escritora? No, nada de escritora y nada de crear tramas".

Wyoming le pregunta por sus reuniones con Mercedes González, directora de la Guardia Civil. "¿Tres veces? Muchas más", responde la 'exmilitante socialista', "la Merche y yo somos íntimas, le hice la reforma integral de la cocina y del baño".

El presentador quiere saber que si es "una simple fontanera" por qué tuvo tantas reuniones en la sede del PSOE. "A mí me llamaron por unas filtraciones que tenían y, después, yo llegué y no encontré una gotera", explica ella, "y allí mi olfato de periodista dijo 'aquí huele raro' y el de fontanera me dijo 'esto es la bajante'".

"¿Lo de cobrar 40.000 euros al PSOE fue por que puso grifería de oro?", pregunta, entonces, Wyoming. 'Leire' lo niega y dice que, en realidad, eran 5.400 euros, "pero entre el IVA, la mano de obra y el desplazamiento se te va de precio".

Finalmente, 'Díez' consigue encontrar el responsable del atasco del váter de El Intermedio: "A alguien se le cayeron unos tirantes". "Eso es de Dani Mateo, los lleva siempre puestos cuando no está en imagen", responde Wyoming, antes de suspender la entrevista y despedir a la 'fontanera'.

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