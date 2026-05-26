Wyoming defiende la necesidad de legislar la IA "para proteger la democracia frente a los desmanes de los oligarcas tecnológicos"

El presentador de El Intermedio se hace eco de la encíclica que ha publicado el papa León XIV. El sumo pontífice se ha mostrado muy crítico con la Inteligencia Artificial, señalando los riesgos sociales y políticos que entraña.

El papa León XIV ha publicado una encíclica en la que, como cuenta el Gran Wyoming, ha querido advertir sobre los riesgos sociales y políticos que puede conllevar el desarrollo de la Inteligencia Artificial. Además, también ha criticado "el enorme poder que están acumulando los tecnócratas que la controlan", expone el presentador.

Wyoming considera que esta reflexión del sumo pontífice es "muy oportuna", pero también le ha hecho pensar que el papa está preocupado por el hecho de que la inteligencia artificial pueda entrar en conflicto con Dios.

El presentador se propone averiguarlo. Por ese motivo, pregunta: "¿Qué es mejor Dios o la IA?". "¿Puede que Dios te diga la alineación del Deportivo de la Coruña del 98? ¡No! Punto para la IA", afirma. Además, Wyoming expone que Dios no es capaz de generar montajes con imágenes, ya que él nos hizo "a su imagen y semejanza, y, por lo que se ve, él también tiene la espalda llena de pelo".

"¿Dios drena ríos, agota los acuíferos y precisa de toneladas de energía para poder funcionar como la IA?", pregunta, después. "¡No!", responde. "¿Pone en peligro Dios a la mitad de los trabajos del mundo como hace la IA?", cuestiona, entonces. La respuesta, de nuevo, es negativa.

Wyoming indica que los ejércitos tampoco recurren a Dios para que diseñe armas más mortíferas y que, además, Dios tampoco está en manos de cuatro millonarios que acumulan tanto poder que amenazan nuestra democracia.

"Parece que Dios gana por goleada", expone, "y sin tener que enviar una plaga de langostas". Aunque Wyoming declara no ser muy fan de Dios, cree que no es buena idea "dejar que la IA rija nuestros destinos mientras enriquece a unos pocos y empobrece al resto". "En este caso el papa tiene razón", concluye, "necesitamos legislar esta tecnología para proteger nuestras democracias frente a los desmanes de los oligarcas tecnológicos".

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