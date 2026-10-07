Wyoming cuestiona a Feijóo por sus dudas sobre Correos: "¿Esto quiere decir que cuando era él el jefe pasaban cosas irregulares?"

El líder del PP ha asegurado que "confía en los carteros, pero no en los directivos de Correos", unas declaraciones que Wyoming analiza en El Intermedio y relaciona con su etapa al frente de la empresa.

Alberto Núñez Feijóo fue consejero-director general de Correos entre mayo de 2000 y junio de 2001 y, posteriormente, presidente hasta enero de 2003, durante el Gobierno de José María Aznar. Ahora, años después de ocupar ese cargo, pone en duda incluso a quien actualmente está al frente de la empresa: "Confío en los carteros, no confío en los directivos de Correos".

"Si Feijóo ha comprado el bulo del pucherazo, ¿qué pasa si pierde las elecciones?", lanza la pregunta Wyoming. "A pesar de que todas las encuestas le dan por favorito, no las tiene todas consigo y esto me preocupa, pero me preocupa más lo que ha dicho, ¿esto quiere decir que cuando era él el jefe de Correos pasaban cosas irregulares? Honestidad brutal", zanja con ironía el presentador de El Intermedio.

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