Wyoming, sobre las críticas de Esperanza Aguirre al Gobierno por el crucero con hantavirus: "¿Y con los españoles qué hacemos?"

Wyoming responde a Esperanza Aguirre tras preguntar "por qué razón un barco de los Países Bajos no se vuelve a los Países Bajos": "¿Y con los españoles qué hacemos?".

Sandra Sabatés enseña en el plató de El Intermedio las críticas del PP a la gestión de la crisis del hantavirus por parte del Gobierno: "El recién incorporado Borja Sémper, aunque más tibio, ha criticado el operativo". "Consideramos una descoordinación absoluta entre administraciones o una coordinación manifiestamente mejorable", ha afirmado el político del PP. El Gran Wyoming, tras darle la bienvenida de nuevo "a la arena política", se muestra sorprendido de lo "rápido que se ha puesto al día en el argumentario del PP".

"Si quiere de verdad criticar al Gobierno, aprenda de los que saben", afirma el presentador de El Intermedio, que pone de ejemplo a Esperanza Aguirre, quien "en realidad no tiene muy claro de qué virus estamos hablando pero sí tiene claro que Pedro Sánchez lo ha hecho fatal". Y es que la expresidenta de la Comunidad de Madrid ha afirmado que está "indignada con el Gobierno": "Ha puesto una cortina de humo con esto del coronavirus, no, perdón, que no es el coronavirus, ¿cómo se llama ahora?".

Tras el lapsus sobre el nombre del virus actual, Aguirre ha preguntado "por qué razón un barco de los Países Bajos no se vuelve a los Países Bajos". "¿Y con los españoles qué hacemos?", pregunta tajante El Gran Wyoming a Esperanza Aguirre, a quien responde irónicamente: "Claro, ¿qué hace un barco de los Países Bajos dando vueltas por el mar como si fuera un crucero?". "Sin duda, Aguirre habría gestionado esta crisis de una manera muy distinta, habría aparcado el crucero en el carril bus, que es lo que hace ella", concluye el presentador en el vídeo principal de esta noticia.

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