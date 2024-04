Las cifras que arrojan las listas de espera médicas en nuestro país que son un varapalo para el gobierno, que se planteó reducirlas. El Gran Wyoming y Sandra Sabatés analizan esta problemática. Como explica Sabatés, "según los datos publicados por el ministerio de Sanidad, el tiempo medio de espera para una intervención quirúrgica se sitúa en 128 días en España, pero una de cada cuatro personas llega a superar los seis meses.

La lista de espera para una consulta con el especialista es de 95 días. En cuanto a las especialidades, traumatología, oftalmología y cirugía general y digestivo son las que tienen número de pacientes en espera. "A los españoles les cuesta tanto conseguir una cita médica tanto como a mi conseguir una cita a secas", comenta Wyoming.

El doctor Wyoming recibe a un paciente, Dani Mateo, en su consulta para operarle. "Llevo 35 años esperando, cuando tenía nueve pedí cita para operarme de fimosis y por fin ha llegado el día", cuenta el paciente. Mientras el doctor se pone a 'operar' al paciente, Sandra expone que, en cuanto a las Comunidades Autónomas, Extremadura, Andalucía y Cantabria, son las que acumulan un mayor tiempo de espera quirúrgica. Por el lado contrario, "los territorios en los que menos se espera para pasar por quirófano son País Vasco y Madrid, con 51 y 63 días, respectivamente", añade.

Sandra Sabatés indica que, "si nos fijamos en el número de pacientes a la espera de pasar por quirófano, la comunidad con más retraso es Andalucía con más de 200.000. Le sigue Cataluña que supera los 180.000 y Madrid que supera los 70.000". El doctor finaliza la operación, para la que no ha usado ni anestesia. "No entiendo por qué, para solucionar un problema de fimosis, me ha tenido que rajar la tripa y bordarme con una cenefa de flores", se pregunta Dani. "Las dos cosas le van a facilitar sus relaciones sexuales, tenga esto en cuenta", responde Wyoming.