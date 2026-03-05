Wyoming, sobre la postura de la oposición en la guerra en Irán: "Son patriotas de hojalata o de cartón"

El presentador señala que creen que su trabajo es "oponerse a todo lo que diga Sánchez". "Está defendiendo más España el presidente Macron que Feijóo o Abascal", señala.

El Gran Wyoming expone que la oposición a la guerra de Irán "no para de crecer". "El 60% de los norteamericanos desaprueba esta operación", indica el presentador. El Vaticano, por su parte, "llama a respetar el derecho internacional" mientras que Felipe VI "llama a la contención".

A pesar de ello, algunos siguen justificando este conflicto. "¿De dónde sale este ardor guerrero?", se pregunta Wyoming. "Me sorprende, sobre todo, en el caso de Abascal que no ha hecho ni la mili", añade. "Se ve que es la típica afición que te entra con una crisis de edad", ironiza.

El presentador indica que la oposición de este país "cree que su trabajo es oponerse a todo lo que diga Sánchez, sea lo que sea", afirma. Así, se han posicionado a favor de la guerra porque el Pedro Sánchez se ha mostrado en contra.

"Es aún más grave", afirma, "siguen apoyando a Trump a pesar de que el presidente norteamericano amenaza con hundir nuestra economía". "Así están las cosas, amigos", indica, "tenemos a nuestra oposición perfectamente alineada con Trump, está defendiendo más España el presidente Macron que Feijóo o Abascal".

"¿Acaso un francés va a ser más de la España patria que la oposición española?", se pregunta. Wyoming cree que como esto siga así lo próximo será "sustituir a Manolo el del Bombo por Jean Pierre le Bombó".

"Es desalentador comprobar como algunos políticos pueden llegar a justificar una guerra", reflexiona. "Una guerra que puede tener consecuencias irreparables e ir en contra de los intereses de su propio país", añade. "Y eso con tal de desalojar al presidente del Gobierno", expone.

El presentador indica que, aunque a muchos "se les llene la boca con España, en realidad son patriotas de hojalata o de cartón". "Teniendo en cuenta que llevan muchos años haciendo lo mismo, de cartón no son... es imposible reciclarlos", concluye.

