Entrevista en Al Rojo Vivo

Mañueco, sobre las elecciones en Castilla y León: "Es importante un Gobierno en solitario"

¿Qué ha dicho? El presidente de la Junta de Castilla y León ha asegurado que, cuando ha gobernado en solitario, se ha ofrecido una mayor "eficacia y estabilidad" que cuando lo ha hecho en coalición.

Alfonso Fernández Mañueco ha respondido en Al Rojo Vivo a si "le quita el sueño" tener que volver a depender de Vox. El presidente de la Junta de Castilla y León ha indicado que es importante que todo el mundo tenga claro que ha tenido experiencia tanto gobernando en coalición como en solitario.

"El Gobierno en solitario ha ofrecido mayor eficacia, cercanía y estabilidad", ha asegurado, destacando que por esto cree que es importante un "Gobierno en solitario".

De cara a las elecciones en dicha comunidad autónoma, previstas para el próximo 15 de marzo, Mañueco ha indicado que ellos tienen un proyecto de futuro que pasa por colocar a Castilla y León entre las tres mejores comunidades autónomas "para vivir".

Además, ha explicado que, entre sus proyectos, está el de "dar respuesta a los problemas que tienen los ciudadanos y que la voz de Castilla y León sea un modelo a seguir en España".

Durante su intervención, ha aprovechado para dejar claro que él ofrece una "buena gestión y calidad".

