Wyoming responde a Feijóo tras las elecciones de Aragón: "¿Qué necesita para entender que Vox le está haciendo el mataleón?"

"Imagínese, señor Feijóo, en cualquier momento podría quedarse sin aire", afirma El Gran Wyoming, al avisar al líder del PP que Vox "le está haciendo el mataleón" y "tendría que hacerle Tellado el boca a boca".

El Gran Wyoming analiza en el plató de El Intermedio los resultados de las elecciones en Aragón, donde el PP ha conseguido la victoria con dos escaños menos y ha aumentado su dependencia de un Vox crecido tras duplicar sus resultados. Por su parte, El PSOE, cuya candidata era la exministra Pilar Alegría, ha igualado su peor resultado histórico al obtener 18 escaños, quedándose a diez puntos de la lista encabezada por Jorge Azcón en unos comicios que agravan el desgaste de los socialistas.

Sandra Sabatés señala que Alberto Núñez Feijóo ha destacado en su discurso "el varapalo sufrido por los socialistas a pesar de que Azcón dependerá aún más de la extrema derecha". "No más Pedro Sánchez, la gente ya no le soporta, ni a él, ni a su Gobierno, por eso, yo me pregunto, ¿cuántos tortazos electorales necesita más para entenderlo?", ha preguntado el líder del PP nacional.

Unas palabras que El Gran Wyoming contesta rotundo desde el plató de El Intermedio: "También podríamos preguntarnos cuántas elecciones más necesita Feijóo para entender que Vox le está haciendo el mataleón". "Imagínese, señor Feijóo, en cualquier momento podría quedarse sin aire", afirma el presentador, que bromea: "Y tendría que hacerle Tellado el boca a boca".

