Wyoming analiza el plan de paz de Trump para Gaza: "Pondrá de acuerdo a Hamás e Israel, pero no a PSOE y Sumar"

Wyoming destaca la cantidad de países que han apoyado el plan de paz de Trump para Gaza: "Es un plan que pone de acuerdo a Rusia, China, EEUU, Hamás y Netanyahu, pero no va a poner de acuerdo al PSOE y a Sumar".

Sandra Sabatés explica que "el plan de paz de Donald Trump" para Gaza "cuenta con un gran apoyo de países como China, Rusia o India". Además, la Unión Europea lo ha hecho en conjunto, y, también, algunos países europeos como Francia o Italia lo han hecho de manera individual al igual que España. Así lo confirmaba Pedro Sánchez a través de las redes sociales, donde reivindicaba como única solución posible la de los dos Estados.

El Gran Wyoming ironiza en el plató de El Intermedio: "¿A todo el mundo le parece bien?, retiro esas tonterías de colonialismo y de repartirse el país como si fuera una tarta". "Donald Trump, premio Nobel de la Paz", ironiza el presentador.

No obstante, dentro del Gobierno de España sí que parece haber discrepancias ya que los cinco ministros de Sumar se han posicionado en contra del plan propuesto por EEUU, asegurando que es una imposición que legitima la impunidad de Israel.

"O sea, es un plan que pone de acuerdo a Rusia, China, EEUU, Hamás y Netanyahu, pero no va a poner de acuerdo al PSOE y a Sumar", destaca El Gran Wyoming, que manda un mensaje a Donald Trump: "Cuando termines de arreglar el conflicto de Oriente Próximo, ponte con el del Gobierno de España". "Si lo consigues, te dejamos la casa del presidente para hacerte un resort", bromea el presentador.

