Mikel Ayestaran, desde Israel: "Es inquietante la forma que tienen los israelíes de referirse a lo que ocurre en Gaza"

Mikel Ayestaran explica las diferentes reacciones de los israelíes al plan de paz para Gaza: "Unos piensan que son demasiadas concesiones a los palestinos y otros están de acuerdo porque recuperan a los rehenes y desarman a Hamás".

Mikel Ayestaran conecta con el plató de El Intermedio desde Jerusalén, Israel, para contar la reacción de los israelíes al plan de paz de Trump para Gaza. "Me he encontrado diversidad de opiniones, pero es el monotema", afirma Ayestaran, que asegura que "todo el mundo decía que había que acabar 'con esto'".

"Es un poco inquietante la forma que tienen de referirse a lo que ocurre en Gaza", destaca el corresponsal de guerra, que explica que "los sectores más ultranacionalistas discrepan con el plan porque dicen que son demasiadas concesiones para los palestinos". "Ellos quieren ocupar Gaza y echar a los palestinos de la Franja", explica Ayestaran, que, incluso, ha habido un mitin improvisado de un exdiputado de extrema derecha que arremetía contra Netanyahu, al que llamaba "blando" por "aceptar este acuerdo con 20 puntos".

"Esos puntos le parecían concesiones al enemigo cuando era el momento de machacarle", explica Mikel Ayestaran, que, sin embargo, destaca que otras personas, en cambio, están a favor del plan: "He encontrado voces que lo consideran una victoria porque consiguen los dos objetivos principales, liberar a los rehenes de Gaza y desarmar a Hamás".

"Es la figura de Netanyahu la que divide a unos y a otros", explica el periodista.

