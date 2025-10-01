Dani Mateo reacciona al silencio de Ayuso sobre su polémica con Pradales: "¿Le acercan un micro y se calla? Pedid un deseo"

El lehendakari ha respondido a la interpretación de la presidenta de la Comunidad de Madrid de sus palabras. Pero, cuando han pedido a Ayuso su respuesta a Pradales, esta ha escogido quedarse callada.

Dani Mateo analiza la última polémica de Isabel Díaz Ayuso. La presidenta de la Comunidad de Madrid interpretó, de manera incorrecta, unas palabras del lehendakari, Imanol Pradales. Ayuso afirmaba que este había dicho "Ayuso entzun, pim pam pum", una consigna asociada a ETA.

Pradales, en realidad, dijo "Ayuso entzun, Euskadi euskaldun", que se traduce como 'Ayuso, escucha, Euskadi es euskaldun'. "No cabe aquí el pim pam pum, no hay aquí pim pam pum", afirma Dani. El colaborador señala, irónico, que Ayuso "no lo entendió bien, pero, al mismo tiempo, lo interpretó fenomenal".

"El papelón de víctima de amenazas imaginarias", aclara. La polémica ha afectado al lehendakari que ha declarado estar muy indignado por cómo se han manipulado sus palabras. Al preguntar a la presidenta madrileña por este asunto durante una visita a Lisboa, esta ha hecho algo "increíble".

Esta ha ignorado la pregunta del periodista, pasando de largo. "Guau, a Ayuso le acercan un micro y se queda callada, pedid un deseo", afirma Mateo. "No sé cuánto le habrá durado el silencio, en cuanto le hayan dicho que el gentilicio de Lisboa es lisboeta", concluye Mateo, "habrá dicho: 'No los blanqueéis, son lisboetarras y pactan con Sánchez'".

