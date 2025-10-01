Urquizu descarta que Sumar rompa con el Gobierno tras la brecha por el plan de Trump: "Estará mientras pueda"

El sociólogo ha indicado que Sumar intentará mantenerse en el Gobierno "mientras pueda" porque sabe que está en una situación de "debilidad". "Cuando haya elecciones, seguramente se queden muy por debajo de lo que tienen ahora".

El plan de paz para Gaza de Donald Trump ha provocado una situación inédita en España. PP y PSOE parecen estar en la misma línea sobre la postura a seguir respecto a este asunto. "Es una sorpresa. Llevamos muchos años de polarización", ha confesado Ignacio Urquizu.

El sociólogo ha destacado que es la primera vez que "vemos de acuerdo" a los dos grandes partidos, algo que considera un acierto.

Sin embargo, ahora parece que la brecha está entre PSOE y Sumar, y es que los socios de Gobierno se opone rotundamente a este plan. Urquizu ha confesado que cree que, pese a estas diferencias, "nunca romperán con el Ejecutivo".

"Se mantendrán mientras puedan porque saben que están en una situación de debilidad muy grande", ha asegurado, indicando que saben que en el momento que haya unas elecciones, seguramente "se queden muy por debajo de lo que tienen ahora".

