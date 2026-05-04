Wyoming se acuerda de Gaza: "O Israel no sabe qué significa 'alto el fuego' o para ellos la vida de los palestinos vale cero"

Mientras los ojos del mundo están en Irán o EEUU, Wyoming dirige su objetivo a Gaza, donde desde el alto el fuego alcanzado en octubre del año pasado, 800 palestinos han muerto por los ataques de Israel.

Wyoming va más allá de su habitual recuerdo para Gaza, porque "mientras miramos a otros lugares del mundo, como Irán o Estados Unidos, allí siguen pasando cosas y ninguna buena".

Teóricamente, en la Franja rige un alto el fuego desde octubre del año pasado, pero, señala el presentador, "desde entonces la ONU calcula que han sido asesinadas 800 personas por los ataques del ejército israelí, lo que indica que o los israelíes no saben qué significa 'alto el fuego' o, más probablemente, para ellos la vida de los palestinos tiene el mismo valor que la legalidad internacional: cero".

Del mismo modo, la marina de Israel ha vuelto a atacar en aguas internacionales a otra flotilla que se dirigía a Gaza con ayuda humanitaria. No conforme con eso, ha secuestrado a dos activistas que viajaban en ese convoy humanitario.

"A esto antes se le llamaba asalto ilegal en aguas internacionales", afirma rotundo el presentador, que ante la "bula para hacer lo que le dé la gana" que tiene Israel, ironiza con que habría que llamarle "crucero por el Mediterráneo y estancia en una cárcel de Israel con pensión completa".

Wyoming también alucina con que el Gobierno israelí exhiba "sus crímenes con alegría". Es el caso del ministro de Seguridad, que celebraba su cumpleaños con una tarta decorada con un nudo de horca por haber aprobado la pena de muerte para los presos palestinos. "Si hubiera un campeonato mundial de desalmados y delincuentes sanguinarios, a este tío le descalificarían por abusón", sentencia.

Por todo esto, Wyoming anima a seguir acordándose de Gaza: "En un mundo en el que escasea la humanidad, la empatía y la conciencia, una de las pocas cosas que podemos aportar es la memoria", concluye.

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