Román Socias, creador de contenido argentino, opina sobre lo peor de los españoles: "Se quejan bastante"

El creador de contenido argentino Román Socias se 'gana' el pasaporte de 'Locos por España' junto a Isma Juárez. En este vídeo le explica qué es lo mejor y lo peor de los españoles y cuáles son los más cariñosos.

En su sección 'Locos por España', Isma Juárez pasea por Madrid con Román Socias, un creador de contenido argentino que se ha propuesto visitar las 50 provincias españolas, sin olvidar las dos ciudades autónomas.

Román explica que este proyecto surge de la pandemia, donde lo pasó muy mal. Entonces decidió dar un giro a su vida y viajar por España, ya que su abuela es albaceteña: "En la posguerra la pasaron muy mal y se fueron para Argentina, como muchos otros españoles que emigraron para allá.", explica.

El reportero se lleva al creador de contenido hasta el parque de las Siete Tetas, desde donde tienen una vista privilegiada de Madrid, incluido el escudo del Rayo Vallecano que convierte automáticamente a Román en hincha del equipo.

Ya en la terraza de un bar, Isma le pregunta por las cosas en que los españoles somos increíbles. "En las fiestas", responde Román, que asegura haber estado en la feria de Albacete y haber acabado enfermo. Respecto a lo más negativo, el creador de contenido lo tiene claro: "Se quejan bastante".

Para Román, los españoles más cariñosos son los aragoneses, mientras que los menos simpáticos serían los madrileños, a juzgar por lo que ha vivido en el metro.

Isma expresa al creador de contenido que le fascina la forma de insultar de los argentinos. Román le desvela que, como es bajito, le han llamado "inspector de zócalos". En el caso de los insultos españoles, este chico admite que todavía no se le ha quedado ninguno, si bien un hombre que pasea por ahí le propone 'capullo'. "Me gusta porque yo soy una mariposa", comenta el argentino.

Para otorgarle el 'pasaporte' de 'Locos por España', Isma le plantea varias preguntas, como el origen de los 'Miguelitos', los ingredientes del pulpo a la gallega o qué se bebe en la Feria de Abril. ¿Lo conseguirá? La respuesta, en el vídeo sobre estas líneas.

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