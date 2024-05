El Gran Wyoming arrancó El Intermedio haciendo una clara reflexión sobre la deriva en la que puede entrar la Unión Europea de cara a las elecciones del próximo 9 de junio.

"De todas las cosas increíbles del ser humano hay dos que me llaman la atención. La primera, que nos salgan pelos dentro de las orejas y, la segunda, nuestra capacidad de superación. No me refiero a que algunos tengamos esos pelos dentro de las orejas de 30 centímetros, como mínimo. Ya no sabe uno si cortárselos, o hacerse rastras. Me refiero más a que somos capaces de esforzarnos para superar todos los retos. Da igual lo rápido que corra alguien, siempre aparecerá otra persona que va a correr más rápido todavía y sin meterse tanto", ironizó Wyoming.

"De ahí el lema de los juegos olímpicos: 'citius, altius, fortius'. Más rápido, más alto y más fuerte, los límites están para rebasarlos, aunque viendo la actualidad, yo modificaría este lema para añadir: 'citius, altius, fortius y fachius'. Siempre se puede correr más, saltar más, lanzar más, o ser más ultra", advirtió muy contundente el presentador.

En concreto, explicó a que se refería: "Eso es algo que en las últimas horas han descubierto Matteo Salvini y Marine Le Pen y han roto relaciones en el Europarlamento con Alternativa por Alemania. Todo por una tontería, que Maximiliam Krah, el candidato de esta formación a las elecciones europeas, aseguró en una entrevista que no todos los que llevaban el uniforme de las SS eran criminales"

"Claro que no, amigo Maximiliam, algunos lo llevaban porque ese uniforme negro combinaba perfectamente con todo", bromeo Wyoming.

"El escándalo por las declaraciones ha sido tal que Krah ha dimitido, pero lo curioso es que hasta ahora Salvini y Le Pen no hubieran sospechado que sus socios alemanes en Europa pudieran simpatizar con el nazismo. No lo sé, pero como dice la famosa expresión: si parece un pato, nada como un pato y hace 'cua-cua', tienes un pato delante, 'flipao'. Eso, o deberías llevar tu perro urgentemente a un veterinario", explicó el presentador.

"Sea como sea, la ultraderecha europea se divide, aunque todavía no sepamos cómo puede influir esto en el tablero político de Europa. Eso sí, Salvini y Le Pen han aprendido una lección: por mucho que ellos estén en el extremo, siempre habrá alguien más radical. El ser humano se supera, porque siempre sueña con ir más lejos, en el caso de Maximiliam Krah, más lejos en el tiempo, a la Alemania de los años 30", concluyó el Gran Wyoming.