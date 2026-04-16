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Wyoming afirma que en el Congreso están pensando "cambiar los leones de la entrada por unos gatitos, a ver si se relaja la tensión"

En El Intermedio, Wyoming reacciona en este vídeo a la expulsión del diputado de Vox en el Congreso, José María Sánchez: "La extrema derecha podría respetar las instituciones, pero...".

Wyoming afirma que en el Congreso están pensando "cambiar los leones de la entrada por unos gatitos, a ver si se relaja la tensión"

La imagen en torno a la que gira la actualidad parlamentaria sigue siendo la del momento en que el diputado del grupo parlamentario de Vox en el Congreso, José María Sánchez, ha sido expulsado del pleno tras encararse con el vicepresidente primero de la Cámara, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, que en ese momento ejercía la Presidencia.

"Tenemos a la Mesa del Congreso pensando si cambiar los leones de la entrada por unos gatitos, a ver si se relaja un poquito la tensión", ha bromeado El Gran Wyoming, que plantea con ironía otra solución: "La extrema derecha podría respetar las instituciones, pero claro, es mucho más factible lo de los gatitos".

"Eso sí, que no sean persas, que si encima son iraníes... Tal y como están los de Vox, cuando se enteren de que son extranjeros, ¡los mismos bombardean el edificio!", ha zanjado el presentador del programa.

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