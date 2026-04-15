Rafa López reacciona al comportamiento del diputado de Vox expulsado: "He sido diputado 12 años y nunca he visto este grado de trato a un contrincante político"

El sociólogo y exdiputado Rafa López reacciona en este vídeo al comportamiento que ha tenido un diputado de Vox, José María Sánchez, en el Congreso, que ha tenido que ser, incluso, expulsado.

El diputado de Vox, José María Sánchez, ha sido expulsado del pleno del Congreso de los Diputados tras encararse con la Presidencia. El diputado ha justificado su comportamiento asegurando que Jordi Salvador, diputado de ERC, les ha llamado "asesinos y criminales", palabras que el republicano ha negado.

Igualmente, Pepa Millán, portavoz de Vox en el Congreso, al ser preguntada por esto ha contestado que "los que se equivocan son la presidencia de la Cámara, no ejerciendo su función de control y de orden en la Cámara".

El sociólogo Rafa López ha sido diputado y ha vivido muchos momentos de tensión en el Parlamento catalán, en este caso, y no puede entender este comportamiento: "He sido diputado 12 años y esto no lo había visto en mi vida (...) No he visto este grado de tratamiento, como de enemigo, a un contrincante político. Antes se decían muchas cosas, incluso había debates que se calentaban, pero este nivel nunca se había visto".

Recuerda también que "no es la primera vez que ocurre con una Presidencia este este 'rifirrafe' físico, si no recordemos lo que pasó en el Parlamento balear". Ahora bien, según apunta López, "la pregunta que nos tenemos que hacer es si esto es un impulso o es una estrategia". Y creo, responde él mismo, que "es una estrategia clarísimamente".

Es decir, "al final son los incentivos que da Vox a sus diputados, es decir, la estrategia de la violencia. Y lo que me parece impresionante es la victimización de aquellos que se caracterizan por el insulto permanente. Vox, que tiene todo el derecho a no ser insultado, pero Vox es una persona que insulta a colectivos, que insulta a nacionalidades, que está insultando a ideologías, que insulta al presidente del Gobierno en cuanto puede, es decir, ¿realmente se puede victimizar de esta forma?".

Pero las preguntas no se quedan ahí. López lanza otra, a su juicio, muy importante, y que tiene que ver directamente con el PP: "¿Se puede pactar con una organización que hace de la violencia casi física su forma de actuar?".

Esta mañana, el PP, que no está para nada satisfecho con ese comportamiento y que ayer se mostraba crítico, añade el presentador del programa, Antonio García Ferreras, "está siendo muy, muy, muy mesurado en sus respuestas. Suavecitos. A ver si nos vamos a agarrar el acuerdo en Extremadura, que solo falta el 'lacito', o en Aragón". En el vídeo podemos ver al completo esta secuencia.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.