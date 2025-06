Wyoming, afirma que, tras el caso de Leire Díez, "el PSOE está recibiendo bastante más que en una sesión de sado"

Leire Díez ha solicitado su baja voluntaria como afiliada del Partido Socialista. "¡No quiero que parece el techno francés de los primeros 2.000!", se lamenta el Gran Wyoming ante la noticia, "¿cómo lo va a dejar ahora si es la estrella del momento?". "Es esquiva como los Daft Punk, camaleónica como David Bowie y cada vez que abre la boca sube el pan como Leticia Sabater", añade el presentador de El Intermedio.

"La militante socialista ha llegado a Ferraz en medio de una gran expectación", cuenta Sandra Sabatés. Su visita a la sede socialista se ha producido después de que el PSOE le abriera un expediente informativo. Díez, además, ha citado a la prensa este miércoles para "explicar lo ocurrido en una comparecencia pública".

"Sandra, saca palomitas, qué emoción", afirma Wyoming, y se pregunta qué anunciara la exmilitante socialista: "¿Su nuevo libro? ¿Su colaboración con Bizarrap? ¿Su propia línea de gazpachos?". Sabatés señala que, antes de anunciar su renuncia, su visita a la sede de Ferraz "tenía por objeto aclarar lo sucedido" y comunicar, personalmente, a Santos Cerdán su decisión de dejar la militancia.

Sabatés indica que Díez se habría presentado con 2.000 documentos sobre hidrocarburos con el objetivo de justificar que sus reuniones con empresarios formaban parte de una investigación periodística. "¿2.000 documentos en notas?", pregunta Wyoming, "pero, ¿esta mujer quiere publicar un libro de investigación o una saga como '50 sombras de Grey'?". "En versión más explícita", añade, "porque el PSOE está recibiendo bastante más que en una sesión de sado".

La figura de Díez resulta incómoda para el PSOE. Antes de llegar a Ferraz, en el Consejo de Ministros Pilar Alegría ha indicado que Díez "en ningún caso habla en nombre del Gobierno". "Es militante y se ha abierto un expediente para conocer la verdad", añadía la portavoz del Gobierno.

"Parece que no se la ve muy cómoda", comenta Wyoming, "parece a punto de decir 'no sé por qué no me preguntan algo más ligerito, como lo de las sobrinas de Ábalos'". El presentador afirma que es sorprendente la rapidez con la que actuaron los socialistas al apartar a Ábalos y lo "calladitos que están ahora".