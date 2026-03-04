Wyoming afirma que Aznar "conserva sus aficiones de hace años": "El pádel y participar en guerras lejanas"

El expresidente popular ha dicho que en Irán hay que actuar "para hacer caer al régimen". Además, con respecto al uso del eslogan 'No a la guerra', Aznar ha dicho que son "balbuceos buenistas".

El Gran Wyoming expone que Pedro Sánchez, en su comparecencia de este miércoles, ha respondido a las amenazas de Donald Trump a España "y aseguraba que la postura de nuestro país se resumía en cuatro palabras: 'No a la guerra'".

"Enarbola en 2026 la bandera que mucho enarbolamos ya en 2003 ante la invasión de Irak", señala el presentador. Wyoming recuerda que miles de españoles, entre los que se incluye, salieron a la calle. "Y por si había dudas de que habíamos vuelto al año 2003, ha salido a hablar Aznar", añade.

El expresidente popular "conserva sus aficiones de hace años": "El pádel y participar en guerras lejanas". "A través de FAES, el expresidente ha dicho que lo que toca en Irán es actuar para hacer caer al régimen", explica Wyoming, "y ha añadido que lo de decir 'no a la guerra' son balbuceos buenistas".

"Hay que ver lo que le gusta a este hombre un buen bombardeo", afirma Wyoming, "algunos dirán que es un señor de la guerra, pero yo prefiero verlo como el inventor de la gentrificación". El presentador afirma que el popular es como el turismo masivo: "Hace imposible la vida en los lugares que invade".

El presentador señala que la historia se repite y que nos enfrentamos a la misma disyuntiva que hace 23 años: "Se puede apoyar el bombardeo indiscriminado contra la población civil de una dictadura que está a 10.000 kilómetros, saltándose la legalidad internacional o se puede estar con el derecho internacional, la paz, la búsqueda de soluciones dialogadas y en contra de aquellos que, echando mano de pretextos falsos, pretenden destruir a un más para exprimir sus recursos".

