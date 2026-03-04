Guillermo Fesser señala que Pedro Sánchez ha demostrado "que cuando a los bullies les haces frente, reculan"

El corresponsal señala que el presidente español es el único que ha atrevido a hacer frente a Donald Trump. Considera que el presidente estadounidense "lo que está haciendo balones fuera y echar, como siempre, la culpa a otro".

El gobierno español se ha mostrado muy claro en su postura sobre la guerra en Oriente Próximo. Además, han mostrado su rechazo a que Estados Unidos utilice las bases de Morón y Rota. Esto no ha sido del agrado de EEUU y Donald Trump ha amenazado a nuestro país afirmando que va a romper las relaciones comerciales con España. Guillermo Fesser añade que en EEUU mucha gente cree que Trump ha metido al país "en un lío sin pensarse las consecuencias".

"Trump en lugar de reconocer el caos en el que ha metido a todo el mundo, lo que está haciendo es echar balones fuera y echar, como siempre, la culpa a otro", indica el corresponsal, "y, en esta ocasión, le ha tocado a España". El periodista indica que Scott Bessent "ha dicho que se pueden perder vidas por culpa de que no le deje Pedro Sánchez utilizar las bases militares".

El corresponsal indica que el hecho de que Trump haya mandado al secretario del Tesoro a la televisión nacional "significa que algo está tramando". "Me consta que en la embajada de España en Washington no ha llegado nada oficial", señala, "pero también me consta que están esperando que llegue".

El periodista indica que esto se va a producir "porque no se respeta la regla de la guerra de los Estados Unidos que han tenido otros presidentes que muy fácil". "Es lo que aquí llaman 'la regla de la tienda de cacharros': el que rompe paga", explica.

"La guerra acarrea consecuencias, pero no para ellos", reflexiona. Pete Hegseth, por ejemplo, ha dicho que la guerra no la ha iniciado EEUU sino que fueron los iranís hace 47 años y que ellos la están terminando.

"Sánchez parece que es ideal porque Trump le tiene tirria desde hace tiempo", afirma Fesser. El corresponsal señala que, con sus palabras contra Sánchez y España, Trump busca "echar balones fuera para ocultar a sus votantes que prometió que no iba a haber más guerras y nos ha metido en otra". "Nuestro presidente del gobierno ha probado que cuando a los bullies les haces frente, reculan", expone Fesser.

