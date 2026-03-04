Rafaela Carmona denuncia que la Casa de Alba quiere forzarla a marcharse de su casa: "No tienen mucha conciencia"

Esta vecina del centro de Madrid lleva 58 años viviendo en su domicilio. A finales de 2025, recibió un burofax de la Casa de Alba, propietarios de su edificio, que anunciaba que no les iban a renovar el alquiler.

En el centro de Madrid hay varios edificios propiedad de la familia Alba. Como señala Andrea Ropero, en su interior viven 75 familias que no quieren renovar el alquiler para, presumiblemente, convertir sus casas en pisos turísticos. La reportera está con Elena García-Guerrero, Rafaela Carmona y Jacinta León, tres vecinas de estos edificios.

Elena lleva 80 años viviendo en ese piso, Rafaela 58 años y Jacinta desde los 15 años. Como señala García-Guerrero, cuando recibieron el burofax que anuncia que debían abandonar sus casas creía que se habían equivocado. En el texto señalaba que tenían que llevar a cabo labores de rehabilitación del edificio. "No me lo esperaba para nada", expone, "nunca he tenido ningún problema con la administración de la casa de Alba, he pagado todos los recibos que me pasan y nunca han venido a decir nada".

Rafaela, por su parte, indica que han pagado "religiosamente" lo que ponía en su contrato. "Y ahora, de pronto, estos hijos del duque pues no tienen mucha conciencia. De ninguna manera quería la duquesa que saliera una crítica de su casa y así fue", afirma, "pero los hijos no quiere más que tener dinero". "No se puede ser duque, es mejor ser buena persona", se lamenta. Jacinta señala que van a convertir sus casas en pisos turísticos. "Las casas no están en la ruina, ni tienen grietas ni nada, "expone.

Tras ese burofax, Elena cuenta que les han ofrecido pagarles la mudanza y a algunos vecinos, incluso, les han ofrecido 50.000 euros por abandonar la vivienda. Rafaela expone que también les han ofrecido vivir, durante un año, en una corrala donde viven los empleados de ellos. "Y, además, sin ascensor", apunta Elena, "con la edad que tenemos".

García-Guerrero explica que todos los afectados están en contacto y, además, también están recibiendo el apoyo del Sindicato de Inquilinas. "Una de las cosas que nos ha pasdo es que nosotros no sabemos movernos porque en la vida nos ha pasado nada", explica, "primero hemos tenido que serenarnos, después hablar con el sindicato y, por otro, buscarnos abogados". "Esto es un sinvivir", añade. Carmona, por su parte, señala que esta gente tiene mucho poder, "pero todo tiene un límite en este mundo, porque sea un duque no tienen todos los derchos porque saben que la ley está con nosotros".

Además de que la familia Alba tampoco les ha dado una solución efectiva, desde el Ayuntamiento o la Comunidad de Madrid tampoco se han interesado por su situación. Elena indica que hacer una mudanza, para ella, sería tremendo. "Llevo aquí 80 años y solamente pensar que tengo que desmontar esta casa, que tiene todos los recuerdos de mi vida, se me pone una cosa en la boca del estómago... no puedo ni pensarlo", afirma.

Y se pregunta: "¿Dónde vamos con la dificultad de viviendas que hay en este momento en Madrid?". "Esta es una zona tremendamente tensionada", denuncia, "aquí los alquileres son por encima de los 1.500 euros, ¿cómo podemos pagarlo unas pensionistas?". "No nos vamos a ir", afirma Jacinta, "a mí no me sacan de aquí, de mi casa me sacarán a rastras".

