Mikel Herrán repasa la relación de EEUU e Irán a lo largo de la historia: "Los iraníes tuvieron un régimen democrático sólido"

El historiador indica que, tras la Segunda Guerra Mundial, el primer ministro de Irán decidio nacionalizar el petróleo, que en ese momento controlaban los británicos. Por ese motivo, Gran Bretaña decidió pedir ayuda a EEUU para derrocar al gobierno.

El Gran Wyoming recuerda que las tensiones en Irán no empezaron con el ataque de Israel y Estados Unidos, sino mucho tiempo atrás. Para conocer el origen del conflicto, El Intermedio cuenta con el Mikel Herrán.

El historiador expone que para entender lo que ocurre en Irán y el enfrentamiento que han emprendido Israel y Estados Unidos, es necesario remontarnos a unos cuantos años atrás. "Se habla mucho de que hay que liberar a Irán de una dictadura religiosa y, con ese discurso, se está justificando bombardear escuelas", expone Herrán, "pero los iraníes tuvieron un régimen democrático muy sólido y que fue la intervención de EEUU la que le puso fin".

Herrán indica que, tras la Segunda Guerra Mundial, "las potencias europeas llevaban décadas haciendo lo suyo que es colonizar partes de Irán, sobre todo desde que se descubrió que había petróleo en el país". "Y ya sabemos lo que pasa cuando se encuentra algo de petróleo de por medio", apunta.

Mikel indica que este país era una monarquía constitucional y llegó al poder el primer ministro Mosaddeq que decidió nacionalizar el petróleo que controlaban los británicos. "Él intentó negociar con ellos, pero los británicos se negaron", recuerda, "y se pusieron como objetivo echarlo del poder". Por ese motivo, se produjo un boicot al petróleo iraní y unieron sus fuerzas a Estados Unidos.

Los norteamericanos, además, en plena Guerra Fría, querían un gobierno en Irán que hiciera caso a Washington y no a Moscú. El país, además, era un enclave estratégico ya que hacía frontera con la URSS. "La CIA hizo lo que se les da mejor: organizar un golpe de Estado", cuenta. Para ello, difundieron bulos contra el gobierno e, incluso, se hicieron pasar por comunistas para provocar a los iraníes religiosos.

A través de estos bulos consiguieron dividir al país y, después, apoyaron un golpe de Estado militar que se hizo con el poder en 1953. "La monarquía constitucional, que propició una sociedad democrática y abierta, se transformó de repente en un régimen autoritario al frente del cual se situó Mohammad Reza Pahleví", explica. Este se alió con EEUU y les dejó poner bases militares en el país.

Además, también se apoyó en EEUU para eliminar a la oposición a base de exilios, asesinatos y detenciones. "A partir de ahí, se dedicó a pegarse la vida padre", indica, "y aquí es donde aparece el ayatolá Jomeini". Este fue el primer ayatolá y "fue detenido por sus protestas contra el gobierno y exiliado durante 15 años".

Mohammad Reza Pahleví cada vez tenía menos control sobre el país y esto hizo que EEUU se diera cuenta que este no le servía para nada. "Decidió abandonarlo y empezar a manejar a la oposición", indica. EEUU tenía claro que no querían a los comunistas en el poder y, por ese motivo, decidieron apoyar al ayatolá Jomeini creyendo que sería un líder moderado.

"Pero lo que pasa es que cuando Jomeini llegó, volvió a Irán y se hizo con el poder enseguida", explica el historiador, "y adoptó una retórica antiestadounidense que se agravó con la crisis de los rehenes americanos que se habían quedado atrapados en la embajada de Teherán".

"El ayatolá se negaba a dejarle salir del país si Estados Unidos no se comprometía a devolverles las riquezas del Sha", indica Herrán, "y a no volver a intervenir en Irán". La negociación fracasó y provocó que se rompieran las relaciones diplomáticas de manera oficial en 1980.

