"Gabriel Le Senne es un pacifista, no por su política, sino porque es hombre", ironiza Dani Mateo, que recuerda las palabras del nuevo presidente del Parlamento balear por Vox en las que aseguraba que "las mujeres son más beligerantes, porque carecen de pene".

"Los penes son como el mindfulness, tienen un efecto relajante", bromea el colaborador de El Intermedio en el vídeo sobre estas líneas, donde repasa otras "enseñanzas" de Le Senne, como cuando dijo que la sanidad pública "era una puerta al totalitarismo" y las vacunas contra la COVID solo servían para "no ocupar camas" de hospital o que el Valle de los Caídos es "un monumento a la reconciliación".

"Han querido darle el nombre de matrimonio a cosas que no lo son, me da igual si son homosexuales o hijos y padres, pero que no cambien el nombre de las cosas", afirmaba Le Senne hace pocos meses, a lo que Mateo responde que "si ya cuesta que los hijos se vayan de casa, imagínate si encima están casados contigo".