Toñi García: "Nuestros familiares murieron manchados de barro y Mazón y su Gobierno llevan las manos manchadas de sangre"

Toñi García, de la Asociación de Víctimas de la DANA del 29 de octubre, recuerda en El Intermedio cómo vivió el funeral de Estado por los fallecidos y reclama verdad, justicia y responsabilidades políticas por lo ocurrido.

El Intermedio ha tenido la oportunidad de entrevistar a Toñi García, miembro de la Asociación de Víctimas de la DANA del 29 de octubre. En este vídeo, Toñi recuerda cómo vivió el funeral de Estado celebrado el 29 de octubre de 2025, organizado como homenaje a las personas fallecidas.

"Necesitábamos un espacio de recogimiento, de amor, de fraternidad entre todos los familiares de las víctimas y darle un poco de dignidad", explica. Sin embargo, asegura que el acto se vio empañado por la presencia de Carlos Mazón, entonces presidente, que fue increpado y que, según relata, volvió a marcharse antes de tiempo. "Una vez más se ha escondido como una rata", crítica.

Toñi recuerda también cómo vivió aquel día hace justo un año. Asegura que "estaba desesperada" al no saber nada de su marido y de su hija, mientras "las calles eran un mar embravecido" y se convirtieron en "un infierno real de destrucción, muerte y oscuridad". Durante horas intentó contactar con emergencias sin éxito. "Era todo una angustia, una espera y un desaliento", señala.

Más allá de lo que cree que habría ocurrido si se hubiera enviado el mensaje de alerta una hora y media antes, como pedía la Delegación del Gobierno, Toñi pone como ejemplo la gestión de la DANA del pasado mes de septiembre, cuando se actuó con antelación y no hubo "ningún fallecido".

Por último, ella y su asociación reclaman conocer toda la verdad de lo ocurrido, que se haga justicia y que se depuren responsabilidades políticas. "Nuestros familiares murieron manchados de barro y Mazón y su Gobierno llevan las manos manchadas de sangre", concluye.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de 2025. Los más vistos del año.

