Axel, el hombre que salvó a José Luis de la riada de la DANA: " Estaba shock que lo único que intentábamos era calmarle"

Andrea Ropero recoge el testimonio de Axel y José Luis, dos desconocidos unidos por la DANA. Uno quedó atrapado por la riada y el otro logró salvarle la vida en un rescate improvisado que nunca olvidarán.

Andrea Ropero charla con Axel, el hombre que consiguió salvar la vida de José Luis el día de la DANA. José Luis se vio sorprendido por la riada mientras se encontraba en una nave donde guardaba sus cosas. "Me sorprendió que había bastante tráfico. Me di cuenta a los 20 minutos de lo que estaba pasando porque se fue la luz", cuenta a Ropero.

Cuando salió de la nave, sobre las 19:20 de la tarde, todavía no era consciente de la magnitud de lo que estaba por llegar. "En ningún momento esperas que vaya a venir un pequeño tsunami", indica.

Axel, por su parte, se encontraba en un hotel de Paiporta cuando la riada lo sorprendió. "En el bar del hotel empieza a entrar agua", explica. "Primero, empecé a grabar mi coche y, en ese plano, empiezo a ver a José Luis y empiezo a gritarle", añade.

José Luis logró subirse a un árbol y fue allí donde escuchó los gritos de Axel. Las personas que estaban en el hotel decidieron organizarse rápidamente para intentar salvarlo. Para ello, ataron varias sábanas a modo de cuerda. "Nos daba miedo que no aguantara", relata Axel.

Finalmente, consiguieron que José Luis llegara hasta arriba. Axel explica que estaba totalmente desfallecido y que tuvieron que subirlo a pulso. "Estaba en un momento de shock que lo único que intentábamos era calmarle", añade. "Cuando subí estaba temblando", recuerda José Luis.

Ya a salvo, cuando llegó a la habitación y se metió en la ducha para quitarse el barro, José Luis decidió grabar un vídeo para enviárselo a su familia y decirles que estaba bien. "Gracias a él puedo estar aquí", afirma, refiriéndose a Axel. "Son cosas que, seguramente, por el mundo en el que está era casi lo único que nos podía unir", añade Axel, "aunque sea por una causa muy dramática, pero son regalos que te da la vida".

