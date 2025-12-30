Un joven hace creer a su madre que ha sido detenido tras pintar los leones del Congreso: "¡Gilipollas!, ¿En qué grupo te has metido?"

El Intermedio vuelve a poner a prueba la paciencia de los padres con una nueva entrega de 'Cría Cuervos'. Bromas, sustos y reacciones inesperadas muestran cómo han cambiado las relaciones entre padres e hijos en los últimos años.

El Intermediovuelve con una nueva entrega de 'Cría Cuervos', la sección en la que una reportera sale a la calle para poner a prueba la paciencia y el amor incondicional de los padres hacia sus hijos.

En uno de los casos, una joven llama a su madre para decirle que se va a tirar en paracaídas y que quiere despedirse "por lo que pueda pasar". "Cállate, cállate, cállate", le pide la mujer, visiblemente nerviosa, mientras suplica a su hija que no le "haga eso". La joven añade además que su hermano también va a saltar. "Pero, ¿nos quieres igual no?", pregunta la chica, a lo que la madre responde, totalmente alterada: "Sí, hija de p***".

En otra de las bromas, un joven hace creer a su madre que ha hecho una pintada en los conocidos leones del Congreso de los Diputados. "Me han tomado los datos, pero ya voy para casa", le explica por teléfono. La reacción de la mujer es inmediata y contundente: "Pero, ¿sois gilipollas o qué os pasa?, eres imbécil, como haya que pagar algo vas a cobrar, pero hasta que no te queden...".

"¡Gilipollas!, ¿pero en qué grupo te has metido?", continúa diciendo la madre, muy enfadada. Finalmente, el joven confiesa que todo es una broma de El Intermedio, lo que logra tranquilizarla. Aun así, no puede evitar rematar: "Llegas a hacer eso de pintar los leones y te pego de hostias yo".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de 2025. Los más vistos del año.

