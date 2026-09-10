Guillermo Fesser, sobre la promesa de los 5.000 dólares de Trump: "Está totalmente apartado de la realidad"

El presidente de EEUU ha anunciado que si ganan las elecciones de noviembre dará 5.000 dólares a todos los estadounidenses adultos. Una promesa que, como expone el periodista, casi nadie cree que vaya a cumplir.

Este miércoles Donald Trump anunciaba que si los Republicanos conseguían ganar las elecciones legislativas de noviembre iba a dar 5.000 dólares a todos los estadounidenses adultos. Guillermo Fesser ha señalado que para la mayoría del país, es otra de las promesas que el presidente de Estados Unidos no piensa cumplir.

Además, como señala el corresponsal es una "promesa ilegal". "La ley federal prohíbe el soborno, ofrecer dinero a cambio de votar", indica, "aunque es cierto que los republicanos podrían acogerse, como hicieron anteriormente los demócratas en unas elecciones en Georgia, a que solo están ofreciendo programa".

Fesser indica que esta fantasía está basada "en unos cálculos del tonto de la clase". "Según Trump, que confunde completamente el déficit de la balanza comercial con pérdidas absolutas, saca la conclusión de que pierde con México 195 mil millones al año, que pierde con Canadá 40 mil millones al año y que si deja de comprar a México y a Canadá, entonces, tiene dinero de sobra para pagar esos cheques", explica.

El periodista indica que nadie le ha explicado a Trump que si EEUU no combra a Canadá y México, "pues se quedarían sin aluminio para fabricar coches o aviones, se quedarían sin componentes electrónicos para fabricar chips y estarían los supermercados con las repisas vacías".

El corresponsal expone que el presidente de EEUU tiene un suspenso en los índices de aprobación obteniendo una puntuación de un tres con las elecciones a la vuelta de la esquina. "Lo normal sería que los candidatos republicanos le estuvieran huyendo, pues no, han sido obligados a asistir a una convención en Dallas y además a pagar 25.000 dólares por cabeza", señala.

"Trump está con más delirios de grandeza que nunca, está totalmente apartado de la realidad", expone. Fesser expone que en el discurso que proclamó este miércoles, "quedó claro que Trump no diferencia de realidad de fantasía con un suspenso del tres, todavía está convencido de que los republicanos van a ganar si los electores se creen que están votando a Trump y les da 5.000 dólares".

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