De "sacar a pasear al perro" al "y tú más": Wyoming descifra el 'MARnual' de estrategia política de Ayuso para no hablar del ático

Atacar a Sánchez, hablar de infraestructuras o prometer eventos deportivos, Wyoming analiza las estrategias de Ayuso con el 'MARnual' de Miguel Ángel Rodríguez para evitar dar explicaciones sobre el polémico ático.

Hoy arrancaba el debate sobre el estado de la región en la Comunidad de Madrid, donde una vez más Isabel Díaz Ayuso ha evitado dar explicaciones sobre la polémica compra del ático y ha preferido dedicar buena parte de su discurso a criticar a Pedro Sánchez.

Según Wyoming, la presidenta madrileña ha tirado de todo el repertorio del manual de estrategia política del PP de la Comunidad de Madrid, lo que ha llamado el "MARnual": "Aquí están reunidos todos los trucos de Miguel Ángel Rodríguez", señala.

En el debate, Ayuso respondía a las declaraciones de Sánchez en el Congreso y aseguraba que "él que se llama a sí mismo perro sí que tiene dueño". Es lo que según el 'MARnual' se llama "sacar a pasear al perro".

La presidenta no daba explicaciones por el ático, pero sí aprovechaba para atacar a Salvador Illa por la supuesta compra de una propiedad en Madrid. Wyoming vuelve a consultar el 'MARnual' y descubre que se trata de la estrategia del 'y tú más'. Sin embargo, explica que ese supuesto palacete, en realidad es "un espacio para oficinas y proyectos culturales de la Generalitat aquí en Madrid".

Por otro lado, Ayuso anunciaba una avalancha de inversiones en infraestructuras, desde la ampliación del metro, hasta la transformación de la carretera M-501 en la sierra oeste de Madrid, la zona que sufrió este verano el tremendo incendio. El proyecto prevé convertirla en una autovía, a pesar de que cruzaría tres zonas protegidas por su valor ambiental, algo que los ecologistas califican de "aberración".

El 'MARnual' define esto como 'haz obras', una estrategia por la que, según Wyoming, "los 400 metros de ático no serán nada comparado con las hectáreas de encinas que vas a arrasar".

Además del Gran Premio de Fórmula 1 de Madrid, Ayuso también anunciaba nuevos acontecimientos deportivos, como la final de la Champions 2027, el Eurobasket de 2029, el Mundial 2030 y hasta los Juegos Mundiales de Policía y Bomberos 2031. Wyoming vuelve a mirar el 'MARnual' y señala que es la estrategia llamada 'pan y circo': "¿A quién le importa que el sueldo no te llegue para un alquiler digno si nos llevamos el oro en salto de manguera?", reflexiona.

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