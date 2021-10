Thais Villas se ha desplazado a un barrio rico y uno obrero para preguntar a los ciudadanos y ciudadanas por el tema del momento: el precio de la luz. ¿Van apagando las luces por casa? Una vecina de un barrio rico responde tajante que no. ¿El motivo? La felicidad. "Todo encendido, me parece muy alegre una casa encendida, no quiero tristeza", destaca la vecina, que manda un mensaje a la gente: "Por favor, se puede ahorrar en otras cosas como el móvil o el tabaco, pero la luz es un bien que necesitamos disfrutarlo".

"A veces me voy de casa y dejo la luz encendida, así cuando vuelvo parece que me espera alguien, es mucho más alegre", afirma la mujer que deja alucinada a Thais Villas. "¡A lo loco!", afirma la presentadora, pero la mujer no está de acuerdo y es que insiste en que "hay que ser alegre para la luz". Puedes ver al completo su defensa de mantener todas las luces de la casa encendidas en el vídeo principal de esta noticia.