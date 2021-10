Thais Villas se ha desplazado a un barrio rico y uno obrero para preguntar a los ciudadanos y ciudadanas por el tema del momento: el precio de la luz. ¿Van apagando las luces por casa? ¿Cuánto han pagado en el último recibo de la luz?

"Es un disparate, creo que me ha subido un 35% el recibo", destaca una vecina de un barrio rico, que explica que, además, ha coincidido con el periodo veraniego: "Mucho más de 100 euros, tengo una casa en la que viven muchas personas y es muy grande". Por su parte, una vecina de un barrio obrero bromea con el tamaño de su casa: "Tengo una caja de cerillas, he pagado 40 euros". Otra vecina de un barrio rico, sin embargo, afirma que ni siquiera ha comprobado el recibo porque la factura de la luz no le afecta: "Tengo varios negocios y muchas facturación en luz, estoy hablando de 5.000 y 6.000 euros al mes". Puedes ver las respuestas al completo en el vídeo principal de esta noticia.

Una vecina de un barrio rico a "ser alegre con la luz"

"Hay que tener todo encendido, me parece muy alegre una casa encendida, no quiero tristeza", destaca una vecina de un barrio rico, que manda un consejo a la sociedad: "Por favor, se puede ahorrar en otras cosas". Puedes ver su reflexión completa en el siguiente vídeo.