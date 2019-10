Thais Villlas ficha a Miguel Ángel Muñoz para representarle como artista. Con él pasea por las calles de Madrid charlando sobre su último proyecto, 'El crack cero', una película dirigida por José Luis Garci. "Es una oportunidad de viajar a 1975 en blanco y negro, rodado al estilo Hollywood", explica el artista.

La reportera se muestra intrigada por conocer qué es lo que se le da mal a Muñoz: "Sabes bailar, cantar, actuar, cocinar, ¿hay algo que se te da mal?". Entonces, Miguel Ángel se confiesa: "Hay miles de cosas que no sé hacer. No sé planchar ni coser, aunque lo hago. Soy un apañado, un farsante. Como actor, doy el pego en las cosas que no sé hacer, como en las redes sociales, es una farsa que salga guapo siempre en las fotos", reconoce el actor.

En ese punto de la entrevista, deciden poner "un toquecito clásico", y ambos se meten en el papel de protagonistas de una película antigua: un inspector y una representante asesina, que acaba haciéndole la cobra la primero. "No podemos mezclar el amor con los negocios", dice firme Villas.

Entonces se ponen a "vender el pescado" y a intentar convencer a la gente para que vaya al cine. La primera 'víctima' es Mónica, una joven que sabe que se llama Miguel Ángel pero que confunde su apellido y le llama "Silvestre". "Lo que sé de él es que estaba en UPA Dance". Al enterarse de que el actor estrena película, le promete que irá a verla con su novio.

Después una mujer se acerca para decirle que es muy guapo: "Me sale del alma", dice mientras le pide una foto al artista. Y le lanza más halagos: "Es muy apañado. Me lo podría llevar a casa, pero podría ser su mamá". Y cuando Villas le pide que suelte del brazo al actor, ella le responde: "No te pongas pelusona".

Así, después de hacer promoción entre los paseantes y de regalar algunas entradas de cine, Muñoz y Villas terminan la entrevista formalizando su relación laboral: "Espero que esto sea el principio de una larga carrera y amistad entre los dos", se despide la presentadora.

