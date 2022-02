Thais Villas entrevista a Janira Planes, una joven experta en tecnología y en la cultura de internet, en una nueva entrega de 'OK Boomer'. Su propósito es el de demostrar que Internet es mucho más que consultar la cuenta del bancaria y cotillear en Facebook quién ha envejecido peor de la promoción.

Asegura la experta que ahora lo que se lleva más es el consumir contenido a través el "microentretenimiento", con vídeos cortos que se pueden ver en Tik Tok. Y apunta: "No es que la gente joven no quiera estar informada o no le interesa saber qué está pasando, es la manera en la que reciben la información. El formato en el que se presenta y el formato en el que se distribuye", ha explicado.

En este contexto habla de los memes como formato clave para saber sintetizar cosas. "Es un formato de comunicar muy potente que lega a muchas personas y definitivamente democratiza el acceso a la información al 100%", ha mantenido Planes.

Preguntada por la competencia que puede haber entre medios convencionales e internet, ella defiende que "pueden coexistir e invitar a que ambas partes formen parte de los dos mundos de manera natural".

Además, tiene un menaje para los 'boomers' que piensan que internet es una distracción, y a ellos les pide que hagan el esfuerzo para introducirse en las redes, "entrenar al algoritmo" para que te muestre lo que quieres ver, y dice que así, "seguro que encuentran su comunidad y su público en las redes".

