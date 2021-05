Para ayudar a El Intermedio a conectar con los más jóvenes, Thais Villas ha entrevistado a Esperansa Grasia, una joven 'tiktoker' que tiene más de 800.000 seguidores y 22 millones de me gustas en los vídeos de humor que sube en la red social. Con un punto cómico, la veinteañera, que en realidad se llama Gema, trata de representar las diferencias entre la sociedad estadounidense y cómo se vive en España. En la entrevista ha explicado cuáles son sus fuentes de inspiración: "Siempre he sido muy fan de Disney Channel y películas estadounidenses, y veía como el hijo se levantaba y sus padres le habían preparado un desayuno con tortitas y huevos revueltos, aunque solo probaba un sorbo del zumo y se iba corriendo. O sus casas tan perfectas, o lo bien que visten para estar en su casa un domingo cuando yo me lo paso con el moño pasando el aspirador". También señala al cómico Goyo Jiménez porque hacía monólogos sobre estos temas.

Además, ha explicado de dónde salen los personajes españoles que ella interpreta. Juanjo está inspirado en el típico compañero de clase que "tiene todo su Instagram lleno de fotos de su moto, los pantalones medio bajados, que se metía el cigarro dentro del tetrabrik de zumo en el recreo". En cuanto al papel de madre, reconoce que lo hace pensando en su propia madre: "La imitábamos mi hermano y yo ella se moría de la risa".

"Eres la persona más guay que he entrevistado en mucho tiempo", acaba reconociendo Thais Villas, que le pide, a modo de favor, grabar un TikTok con ella para hacerse también viral. En este vídeo puedes ver el resultado.