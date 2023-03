El Intermedio ha salido a la calle y ha hecho creer a los españoles que, a pesar de todo, Ramón Tamames ha ganado la moción de censura y que ocupará el cargo de Pedro Sánchez. "¿Qué te parece lo que acaba de suceder en el Congreso?", le pregunta la reportera a una mujer, a lo que ella no duda en responder: "Me parece de lo peor que nos puede pasar".

Y, es que, no se explica cómo Tamames ha pasado de un extremo al otro en ideas políticas: "De ser comunista a venderse a la ultraderecha. No lo entiendo. Me dejas, que no tengo ganas ni de comer", asegura.

En el vídeo principal de la noticia puedes ver cómo reaccionan otros entrevistados al hacerles creer que Tamames ha ganado la moción de censura.