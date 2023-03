Imaginaos un mundo en el que la moción de censura hubiera tenido éxito y Ramón Tamames fuera el nuevo presidente. Pues El Intermedio no solo ha imaginado esta realidad alternativa, sino que la ha convertido en la broma del día en la calle. "¿Qué te parece lo que acaba de suceder en el Congreso?", le pregunta la reportera a una mujer, a lo que ella espeta: "Me parece de lo peor que nos puede pasar. De ser comunista a venderse a la ultraderecha. No lo entiendo".

La misma opinión comparte otra de las entrevistadas, que "aguantará lo que tenga que aguantar", pero no acaba de comprender qué hará Tamames en el Gobierno si "no puede hacer nada": "Ha estado toda la vida metido en política y ha ido de chaquetero. Primero izquierda y ahora ultra derecha", critica su cambio de postura ante los micrófonos de El Intermedio, para terminar su discurso asegurando que todo lo que ha sucedido es "un chocho".

Vuelve a ver cómo reacciona la gente de la calle cuando la reportera de El Intermedio le hace creer que Ramón Tamames ha ganado la moción de censura.